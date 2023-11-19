В Башкирии Госкомитет по ЧС проводит противопожарные рейды

С наступлением холодов усиливаются противопожарные рейды. Сотрудники Госкомитета по чрезвычайным ситуациям регулярно проводят проверки граждан, находящихся в зоне риска. Жителей инструктируют по правилам пожарной охраны, раздают памятки и бесплатно устанавливают автоматические извещатели. Но находятся и те, кто добровольно отказывается себя обезопасить.
Разбросанные на деревянном полу спички, тлеющие окурки и белье, которое сушится прямо над печкой. Такую картину можно наблюдать практически в каждом доме, который в ходе рейда посетила противопожарная комиссия. К семье Яппаровых приходят уже не впервые. Автономный извещатель, подаренный во время предыдущего рейда, на месте. И это, пожалуй, единственное, что есть у хозяев из требований противопожарной безопасности.
Шариповский сельсовет был выбран для рейда неслучайно. Здесь с начала года в пожарах погибло шесть человек. Среди них были одинокие пенсионеры. Поэтому к ним инспекторы приходят в первую очередь. В группе риска и те, кто проживает в ветхих зданиях со старой электропроводкой. Администрация Кушнаренковского района держит ситуацию на контроле и помогает нуждающимся улучшить жилищные условия.
Правда, сменить обстановку на более безопасную соглашаются не все. У Сергея Гагина – инвалидность, и полноценно следить за домом он уже не может. Но на предложение поехать в приют ответ был четкий. Остается надеяться на пожарный извещатель. Сегодня по всей республике его бесплатно устанавливают 15 категориям граждан. Во время рейда у Сергея нашли сразу два датчика. Вероятно, он снял их сам. Как рассказывают в Госкомитете по чрезвычайным ситуациям, несмотря на все старания, подобный случай – далеко не первый.
По статистике, еще одна распространенная причина пожара – использование обогревателей. Слабая электропроводка порой не выдерживает, что приводит к замыканию сети. К началу зимнего сезона профилактические мероприятия проводятся чаще. На подходе и операция «Тонкий лед». В прошлом году в ноябре на водоемах республики утонули пять рыбаков. Во многом из-за собственной неосмотрительности.
Несмотря на предостережения, люди продолжают подвергать себя риску. Представители Госкомитета ставят таких граждан на учет и регулярно посещают с проверкой. Ведь самое главное – не допустить гибели людей.