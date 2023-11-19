В Башкирии Госкомитет по ЧС проводит противопожарные рейды

С наступлением холодов усиливаются противопожарные рейды. Сотрудники Госкомитета по чрезвычайным ситуациям регулярно проводят проверки граждан, находящихся в зоне риска. Жителей инструктируют по правилам пожарной охраны, раздают памятки и бесплатно устанавливают автоматические извещатели. Но находятся и те, кто добровольно отказывается себя обезопасить.

Разбросанные на деревянном полу спички, тлеющие окурки и белье, которое сушится прямо над печкой. Такую картину можно наблюдать практически в каждом доме, который в ходе рейда посетила противопожарная комиссия. К семье Яппаровых приходят уже не впервые. Автономный извещатель, подаренный во время предыдущего рейда, на месте. И это, пожалуй, единственное, что есть у хозяев из требований противопожарной безопасности.

Шариповский сельсовет был выбран для рейда неслучайно. Здесь с начала года в пожарах погибло шесть человек. Среди них были одинокие пенсионеры. Поэтому к ним инспекторы приходят в первую очередь. В группе риска и те, кто проживает в ветхих зданиях со старой электропроводкой. Администрация Кушнаренковского района держит ситуацию на контроле и помогает нуждающимся улучшить жилищные условия.

Где-то проводочку подлатать, где-то и печку, как мы сегодня уже видели, имеются трещины видимые. Изыщем все необходимые возможности, чтобы такие первичные очаги риска устранить. Марат Латыпов, глава администрации Кушнаренковского района

Правда, сменить обстановку на более безопасную соглашаются не все. У Сергея Гагина – инвалидность, и полноценно следить за домом он уже не может. Но на предложение поехать в приют ответ был четкий. Остается надеяться на пожарный извещатель. Сегодня по всей республике его бесплатно устанавливают 15 категориям граждан. Во время рейда у Сергея нашли сразу два датчика. Вероятно, он снял их сам. Как рассказывают в Госкомитете по чрезвычайным ситуациям, несмотря на все старания, подобный случай – далеко не первый.

Некоторые, кто курит дома, они специально отсоединяют батарейку, снимают этот извещатель и, соответственно, подвергают себя опасности. Мы опять находим извещатель, ставим батарейку, проверяем, устанавливаем его. Объясняем, что это может спасти жизнь, если начнется задымление, начнется пожар. Кирилл Первов, и.о. председателя Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям

По статистике, еще одна распространенная причина пожара – использование обогревателей. Слабая электропроводка порой не выдерживает, что приводит к замыканию сети. К началу зимнего сезона профилактические мероприятия проводятся чаще. На подходе и операция «Тонкий лед». В прошлом году в ноябре на водоемах республики утонули пять рыбаков. Во многом из-за собственной неосмотрительности.

В зоне риска находятся рыбаки, которые очень любят выходить на первый лед на рыбалку. Поэтому в таких местах мы проводим профилактические рейды со спасателями постоянно, рассказываем, какая толщина льда безопасная, что нужно делать, чтобы не подвергать себя опасности. И такие рейды проводим постоянно по территории всей республики. Кирилл Первов, и.о. председателя Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям