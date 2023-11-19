Национальный симфонический оркестр представил жителям Башкирии премьеру

Мировая премьера на башкирской сцене. Национальный симфонический оркестр республики вновь удивил своих поклонников, представив на суд зрителей новый концерт. Редкие произведения, приглашенные артисты и впервые исполненные новые авторские сочинения.

С первых нот зрители зала словно перестают дышать, а музыка разливается, наполняя всё пространство волшебным звучанием. Только последний аккорд возвращает всех в реальность, и зал взрывается овациями.

Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан давно стал визитной карточкой региона. За 32 года музыканты исполнили тысячи концертов по всей России и в странах Европы. В том числе и с именитыми дирижёрами и солистами: Владимиром Спиваковым, Денисом Мацуевым, Дмитрием Хворостовским. И на этом список не заканчивается. Второе дыхание коллектив получил после под руководством маэстро Дмитрия Крюкова.

Дмитрий Крюков не только дирижер, но и автор сочинений, которые вошли в основной репертуар коллектива. На этот раз зрителю выпала уникальная возможность стать свидетелями рождения новых произведений – «Концерта для кларнета с оркестром» и второй части «Легенд древнего Урала» – «О чем говорят горы».