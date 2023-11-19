В Уфе завершился турнир по борьбе корэш памяти Артура Ахметханова

В Уфе завершился всероссийский турнир по борьбе корэш, посвященный памяти генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова. Соревнования в столице республики проходили в третий раз. В этом году собралось более 150 сильнейших спортсменов из разных регионов страны. Некоторым лидерам удалось подтвердить своё мастерство, но были на турнире и сюрпризы, в том числе от дебютантов состязаний. Подробности в нашем сюжете.

Ярко и торжественно открыли уже традиционный турнир памяти Артура Ахметханова. Именно он внёс большой вклад в развитие борьбы корэш в республике. Сейчас Башкортостане национальной борьбой занимается около 3000 человек

Для меня как для сына и моей семьи проведение этого турнира – большая честь. Корэш с каждым годом развивается, приезжает всё больше участников. Мой отец очень много делал для развития спорта, и я рад, что его дело продолжается. Азамат Ахметханов, сын Артура Ахметханова

Сильнейших на турнире выявляли в два соревновательных дня. В первый прошли предварительные поединки. Затем полуфиналы и финалы. Сначала на уфимские ковры выходили юноши до 18 лет, затем взрослые спортсмены.

Дебютант турнира Азамат Хабутдинов из Бижбулякского района республики, несмотря на статус новичка, был уверен в том, что станет призером турнира. Он долго и усердно готовился к этим соревнованиям. В итоге и в полуфинале, и в финале ему удалось одержать победу чистым броском.

Рамазан Ильясов из Аургазинского района год назад на этом турнире завоевал бронзовую награду. А позже на соревнованиях по корэшу на сабантуе получил травму и несколько месяцев вообще не тренировался. Уверенность на турнире приходила к Рамазану с успехами на ковре. В итоге, когда дошел до финала, понял, что победу уже не отдаст.

Всего Башкортостан на турнире представляли 108 курешистов из 16 районов республики. Подтвердили свое мастерство Артур Зулькарнаев и Рамиль Галимов. Также праздновал победу Айгиз Зайнетдинов из Миякинского района.

Две медали увозят домой спортсмены из Челябинской области. Традиционно главным конкурентом Башкортостана в борьбе за медали в этом виде спорта является команда из Татарстана. В итоге их наставник остался доволен выступлением и юношеской, и взрослой сборной.