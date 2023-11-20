Жителя Башкирии осудили по четырем статьям УК РФ

В Кугарчинском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя села Мраково, который ранее был неоднократно судим. Пресс-служба инстанции уточняет, что обвиняемый за период со 2 по 28 мая успел совершить четыре преступления.

А именно: угроза убийством, умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия, кража, совершенная с банковского счета, а также кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.