Жителя Башкирии осудили по четырем статьям УК РФ

В Кугарчинском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя села Мраково, который ранее был неоднократно судим. Пресс-служба инстанции уточняет, что обвиняемый за период со 2 по 28 мая успел совершить четыре преступления.
А именно: угроза убийством, умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия, кража, совершенная с банковского счета, а также кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
Мужчина полностью признал свою вину по всем четырем статьям. Судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.