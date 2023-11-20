Житель Башкирии выплатит крупный штраф за оскорбление полицейского

В Бирском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя. Он обвиняется в публичном оскорблении представителя власти и применении в отношении него насилия.

В пресс-службе инстанции рассказали, что 29 августа текущего года дежурные инспекторы ГИБДД отдела МВД России по Бирскому району получили информацию о пьяном водителе и отправились по указанному адресу. По пути следования они заметили автомобиль, который двигался во встречном направлении, и остановили его.

Процедура проверки документов проходила в служебной патрульной машине. Мужчина был трезв, но по причине личного неприязненного отношения к полиции стал громко и в неприличной форме оскорблять сотрудника полиции, унижая честь и достоинство представителя правопорядка. После этого он сильно ударил полицейского локтем по кисти руки.