Уфимец ограбил кассира пригородного поезда

В Уфе сотрудники полиции спасли украденное у кассира имущество. По информации Уфимского ЛУ МВД России на транспорте, у кассира в пригородном поезде «Уфа – Оренбург» украли личные вещи и сумку с деньгами.
Установлено, что кражу совершил 43-летний житель Уфы. Он воспользовался моментом, когда билетер пригородного электропоезда, оставила свои вещи без присмотра и отправилась обслуживать пассажиров соседнего вагона. Тогда мужчина надел на себя ее форменную куртку, взял сумку и благополучно вышел на станции Дема.
Камеры видеонаблюдения позволили отследить местоположение похитителя: он находился в микрорайоне Дема. Его задержали по горячим следам и изъяли похищенное. Возбуждено уголовное дело. Уфимцу грозит срок до двух лет лишения свободы.