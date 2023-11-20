Уфимец ограбил кассира пригородного поезда

В Уфе сотрудники полиции спасли украденное у кассира имущество. По информации Уфимского ЛУ МВД России на транспорте, у кассира в пригородном поезде «Уфа – Оренбург» украли личные вещи и сумку с деньгами.

Установлено, что кражу совершил 43-летний житель Уфы. Он воспользовался моментом, когда билетер пригородного электропоезда, оставила свои вещи без присмотра и отправилась обслуживать пассажиров соседнего вагона. Тогда мужчина надел на себя ее форменную куртку, взял сумку и благополучно вышел на станции Дема.