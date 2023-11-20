Задолженность жителей Башкирии по транспортному налогу превышает 890 млн рублей

Задолженность жителей Башкирии по транспортному налогу составляет 895 млн рублей. Об этом информирует пресс-служба УФНС России по Башкирии.

С начала текущего года судебные приставы арестовали 2482 транспортных средства должников на сумму 650 млн рублей. Таковы итоги рейдов, которые проводятся сотрудниками налоговых органов региона совместно с представителями ГИБДД по Башкирии.

Для выявления злостных неплательщиков налогов используется программный комплекс АПК «Дорожный пристав». С его помощью в автомобильном потоке инспекторы считывают номера автомобилей и аппарат выдает информацию о неисполненных налоговых обязательствах водителей.

По словам представителей УФНС России по Башкирии, изъятие транспортных средств у должников перед бюджетом – наиболее эффективная мера. Нередки случаи, когда должник, которого остановили проверяющие, узнав о возможном аресте его транспортного средства, незамедлительно оплачивает долг в режиме онлайн.