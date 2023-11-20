Совсем скоро уфимский Дед Мороз начнет принимать своих гостей

Резиденция уфимского Деда Мороза начнет работать 24 декабря с 16:00 часов на Горсовете. Она расположится в сквере перед гостиницей «Азимут», написал в своих социальных сетях мэр города Ратмир Мавлиев.

По его словам, в этом году на этой новогодней площадке установят еще больше ледяных фигур, иллюминации и активностей. Сама площадь Резиденции станет значительно больше. Кроме того, вход и выход будут расположены отдельно друг от друга – для удобства гостей главного новогоднего персонажа. На этой площадке уже стартовали подготовительные работы.

Глава муниципалитета напомнил, что совсем скоро в Уфу из Великого Устюга приедет Российский Дед Мороз, который тоже будет принимать участие в открытии Резиденции башкирского «коллеги».

В период с 25 по 30 декабря уфимский Дед Мороз и его помощники будут принимать гостей с 16:00 до 20:00, 30 декабря – с 12:00 до 20:00, а в новогоднюю ночь – с 12:00 до 2:00.

Кроме того, все желающие могут прийти в гости к Дедушке во время зимних каникул: он будет работать с 12:00 до 21:00. С 9 января Резиденция вернется к графику работы с 16:00 до 20:00, а 14 января в 14:00 состоится торжественная церемония ее закрытия.