В Башкирии мужчина устроил пожар в квартире, оставив включенными электроприборы

В Нефтекамске в квартире жилого дома произошел пожар. Мужчина вышел на час из дома, оставив включенными в удлинитель множество электроприборов: компьютер, мониторы, роутер, зарядное устройство для телефона, электробритву и акустическую систему.

По информации пресс-службы МЧС по региону, сильно закоптилась комната, сгорели стул, стол, обои и компьютер. Прибывшие пожарные ликвидировали открытое горение в течение 11 минут.

Однако в зоне опасных факторов оказались 6 человек, которых удалось спасти. Еще 14 человек эвакуировались самостоятельно, уточнили в ведомстве.