В Уфе магазинный вор набросился на пожилого охранника

На минувшей неделе в Уфе в полицию обратился сотрудник службы безопасности супермаркета. По словам заявителя, неизвестный похитил с полок магазина товар на общую сумму более 9 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Уфе, когда 60-летний охранник поймал 32-летнего злоумышленника, он вырывался и нанес пожилому мужчине повреждения. Его госпитализировали. Сейчас задержанный проходит судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.