На Башкирию надвигаются шквалистый ветер и ледяной дождь

По данным МЧС по Башкирии, в республике прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Так, во вторник, 21 ноября, метеорологи обещают ледяной дождь и штормовой ветер.

На отдельных участках дорог в условиях густого тумана видимость не будет превышать 500 метров.

Кроме того, завтра снег будет переходить в дождь, местами ледяной. На дорогах гололед, снежные заносы, снежный накат и гололедица. Ветер будет восточного и юго-восточного направлений, скорость 9-14 метров в секунду, по югу Башкирии – 17-22 метра в секунду.