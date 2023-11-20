«Белые лепестки»: как в Башкирии выхаживают недоношенных детей

Дети, которые спешат жить или вынуждены поторопиться с рождением. 17 ноября – Всемирный день недоношенных детей. Его называют еще «День белых лепестков», подчеркивая особенную хрупкость и незащищенность малышей. Они не всегда могут не то что заплакать – первый вдох дается с трудом, но даже такие крохи, которые иной раз весят не больше килограмма, борются за жизнь каждую секунду.
В прошлом году в республике родилось чуть больше двух тысяч недоношенных детей. С критически низкой массой тела, а это не больше 800 граммов, – 27 малышей. О маленьких героях и о тех, кто не дает опасть «белым лепесткам», – в нашем специальном репортаже.