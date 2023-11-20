В Башкирии спасатели пришли на помощь дикому лебедю

Птицу несколько часов назад заметили очевидцы на реке Белой, сообщили в пресс-службе администрации Салавата. Как выяснилось, лапка лебедя попала в веревку, которую кто-то оставил в воде, из-за чего он не мог двигаться и вмерз в лед.

На место прибыли спасатели. В специальном гидрокостюме один из них подплыл к попавшей в беду птице. Мужчина уже почти доплыл до лебедя и в этот момент лед треснул, петля веревки ослабла, и птица смогла самостоятельно высвободить лапу из петли.