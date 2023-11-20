В Башкирии фиксируют рост заболеваемости гриппом и ОРЗ

За последнюю неделю в Башкирии зарегистрировано более 25 тысяч случаев заболевания острыми респираторными инфекциями и гриппом. По данным Роспотребнадзора по республике, из этого числа 43,5% – дети.
В ведомстве сравнили текущие показатели с показателями предыдущей недели и констатировали рост заболеваемости на 29,9%.
Специалисты напомнили о необходимости соблюдения всех мер профилактики, так как пик заболеваемости, согласно ежегодным наблюдениям, ожидается в период с декабря текущего года по февраль будущего.