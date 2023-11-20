Радий Хабиров на оперативном совещании вручил госнаграды участникам СВО

Сегодня на оперативном совещании правительства глава республики вручил госнаграды участникам СВО. За мужество, проявленное при исполнении воинского долга, двое военнослужащих удостоены медалей генерала Шаймуратова.

Солист Башгосфилармонии, боец добровольческого батальона имени Кусимова Радик Динахметов получил звание народного артиста Республики Башкортостан. В свою очередь артист вручил Радию Хабирову презент от бойцов – шапку. От имени солдат на передовой участники церемонии поблагодарили жителей республики и руководителя региона за поддержку как бойцов, так и их близких.