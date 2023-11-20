В Башкирии реализуется программа «Комплексное развитие сельских территорий»

В селе Толбазы прошел запуск газа в новый микрорайон Северный-2. Теперь потребители могут спокойно заводить в дома «голубое топливо». Общая протяженность газовых сетей – 16 км. Это позволит подключить к газу более 600 домовладений.
Газификация в микрорайоне прошла по программе «Комплексное развитие сельских территорий». В числе первых, у кого в доме начала работать газовая плита от сети, стала семья Нафиковых. По словам хозяйки, это более экономично, чем пользоваться электрической.
Также в микрорайоне будет развиваться сеть асфальтированных дорог, планируется возведение школы и детского сада, социальных и торговых объектов. Работы идут с опережением сроков. К слову, прокладка водопровода, электрификация и отсыпка дорог также шла в рамках комплексного развития сельских территорий.