В Башкирии реализуется программа «Комплексное развитие сельских территорий»

Уже около 60 абонентов, которые построились, запуск газа произвели. В дальнейшем в этом году планируется до 200 довести. Всего освоено где-то около 300 млн рублей, то есть полностью территория, где 600 участков уже розданы, благоустроена, дороги на 95% построены, полностью водоснабжение уже завершили, проектный этап уже приняли.

Арслан Шагаретдинов, глава администрации Аургазинского района