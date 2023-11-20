В Башкирии реализуется программа «Комплексное развитие сельских территорий»

В селе Толбазы прошел запуск газа в новый микрорайон Северный-2. Теперь потребители могут спокойно заводить в дома «голубое топливо». Общая протяженность газовых сетей – 16 км. Это позволит подключить к газу более 600 домовладений.

Газификация в микрорайоне прошла по программе «Комплексное развитие сельских территорий». В числе первых, у кого в доме начала работать газовая плита от сети, стала семья Нафиковых. По словам хозяйки, это более экономично, чем пользоваться электрической.

Уже около 60 абонентов, которые построились, запуск газа произвели. В дальнейшем в этом году планируется до 200 довести. Всего освоено где-то около 300 млн рублей, то есть полностью территория, где 600 участков уже розданы, благоустроена, дороги на 95% построены, полностью водоснабжение уже завершили, проектный этап уже приняли.     

Арслан Шагаретдинов, глава администрации Аургазинского района
Фото №1 - В Башкирии реализуется программа «Комплексное развитие сельских территорий»

Также в микрорайоне будет развиваться сеть асфальтированных дорог, планируется возведение школы и детского сада, социальных и торговых объектов. Работы идут с опережением сроков. К слову, прокладка водопровода, электрификация и отсыпка дорог также шла в рамках комплексного развития сельских территорий.

Таких проектов в республике также реализуется ещё два. В этом году мы построили социальные объекты – два физкультурно-оздоровительных комплекса и две школы. Также в рамках этой программы реализуются проекты по благоустройству сельских территорий – это зоны отдыха, парки и скверы. 

Юрий Лысов, заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан
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