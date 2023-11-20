Радий Хабиров: "Воины полка «Башкортостан» проявляют мужество и героизм!"

Сегодня, 20 ноября, в ходе еженедельного оперативного совещания правительства заместитель командира подразделения по военно-политической работе, подполковник Рустэм Шагабутдинов рассказал о том, как воины мотострелкового полка «Башкортостан» выполняют задачи в зоне спецоперации.
По его словам, личный состав успешно справляется с поставленными задачами. В настоящее время батальоны имени Даяна Мурзина, Тагира Кусимова и Миннигали Губайдуллина находятся на передовых позициях. Современная техника позволяет оказывать своевременную огневую поддержку. В рамках наступательных операций ответственные задачи выполняют бойцы штурмового батальона Гази Загитова. Государственные и ведомственные награды получили 65 военнослужащих полка.
В свою очередь лидер Башкирии Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов проявлять особое внимание и заботу к тем воинам, которые приезжают в краткосрочный отпуск на свою малую родину.
Руководитель республики вручил медали генерала Шаймуратова участникам СВО Рустэму Шагабутдинову и Денису Камалетдинову. Солист Башгосфилармонии Радик Динахметов, участник спецоперации, удостоен почётного звания «Народный артист Республики Башкортостан» за большой вклад в развитие культуры и искусства. Он передал Радию Хабирову шапку от бойцов подразделения.
фото: сайт Главы РБ