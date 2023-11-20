Радий Хабиров: "Воины полка «Башкортостан» проявляют мужество и героизм!"

Сегодня, 20 ноября, в ходе еженедельного оперативного совещания правительства заместитель командира подразделения по военно-политической работе, подполковник Рустэм Шагабутдинов рассказал о том, как воины мотострелкового полка «Башкортостан» выполняют задачи в зоне спецоперации.

Фото №1 - Радий Хабиров: "Воины полка «Башкортостан» проявляют мужество и героизм!"

По его словам, личный состав успешно справляется с поставленными задачами. В настоящее время батальоны имени Даяна Мурзина, Тагира Кусимова и Миннигали Губайдуллина находятся на передовых позициях. Современная техника позволяет оказывать своевременную огневую поддержку. В рамках наступательных операций ответственные задачи выполняют бойцы штурмового батальона Гази Загитова. Государственные и ведомственные награды получили 65 военнослужащих полка.

Военнослужащие полка проживают в оборудованных тёплых блиндажах. Они обеспечены горячим питанием и необходимой экипировкой. От имени командира подразделения Романа Мустафина и всех бойцов выражаю искреннюю благодарность за всестороннюю моральную и материальную поддержку мотострелкового полка «Башкортостан». Мы регулярно получаем гумпомощь, технику и оборудование, посылки от родных; знаем, что республика в это непростое время помогает нашим семьям. Мы чувствуем надёжный тыл и поддержку нашего многонационального народа, лично Главы Башкортостана Радия Фаритовича Хабирова. Поэтому мы не подведем и с честью выполним поставленные задачи.

Рустэм Шагабутдинов, заместитель командира подразделения по военно-политической работе 
Фото №2 - Радий Хабиров: "Воины полка «Башкортостан» проявляют мужество и героизм!"

В свою очередь лидер Башкирии Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов проявлять особое внимание и заботу к тем воинам, которые приезжают в краткосрочный отпуск на свою малую родину.

Мотострелковый полк «Башкортостан» находится в зоне специальной военной операции и выполняет сложные задачи. Есть и боевые потери. В целом командование отзывается о нём, как об одном из сильных подразделений, воины которого проявляют мужество и героизм. Сегодня около 200 бойцов полка находятся в отпуске. Прошу глав муниципалитетов уделить им особое внимание, по возможности организовать встречи с нашими школьниками. 

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Руководитель республики вручил медали генерала Шаймуратова участникам СВО Рустэму Шагабутдинову и Денису Камалетдинову. Солист Башгосфилармонии Радик Динахметов, участник спецоперации, удостоен почётного звания «Народный артист Республики Башкортостан» за большой вклад в развитие культуры и искусства. Он передал Радию Хабирову шапку от бойцов подразделения.

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фото: сайт Главы РБ 

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