Радий Хабиров: "Воины полка «Башкортостан» проявляют мужество и героизм!"

Военнослужащие полка проживают в оборудованных тёплых блиндажах. Они обеспечены горячим питанием и необходимой экипировкой. От имени командира подразделения Романа Мустафина и всех бойцов выражаю искреннюю благодарность за всестороннюю моральную и материальную поддержку мотострелкового полка «Башкортостан». Мы регулярно получаем гумпомощь, технику и оборудование, посылки от родных; знаем, что республика в это непростое время помогает нашим семьям. Мы чувствуем надёжный тыл и поддержку нашего многонационального народа, лично Главы Башкортостана Радия Фаритовича Хабирова. Поэтому мы не подведем и с честью выполним поставленные задачи.

Рустэм Шагабутдинов, заместитель командира подразделения по военно-политической работе