В Уфе открылся очередной стоматологический кабинет в школе

В Башкортостане открылся очередной стоматологический кабинет в школе – на этот раз в Уфе. Теперь ходить на прием к зубному, не отрываясь от учебного процесса, смогут ученики башкирского лицея №2 имени Гали Ибрагимова.
Подсобное помещение, которое использовалось как склад, после ремонта преобразилось в уютный кабинет, оснащённый современным оборудованием. Лицей прошёл конкурсный отбор модуля «Здоровая улыбка» проекта «Взлетай!».
Благодаря программе в этом году в 30 школах появились стоматкабинеты. А в 2024 году начнется модернизация 126 существующих зубных пунктов с устаревшим оборудованием.