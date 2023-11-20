В Уфе стартовали III Мажитовские чтения

В столице Башкортостана стартовали III Мажитовские чтения, посвящённые 90-летию со дня рождения ученого и основоположника башкирской археологии Нияза Мажитова. В международной научно-практической конференции «Кочевой мир Центральной Евразии в древности и Средневековье» приняли участие более ста ученых, в том числе приглашённые из-за рубежа и ведущих институтов страны.
Специалисты обсудили работу над новыми актуальными задачами древней и средневековой археологии и реализацию проекта Евразийского музея кочевых цивилизаций.
У научного форума насыщенная программа: пленарные заседания, круглые столы и тематические секции. Здесь же организовали экспозиции рукописей и редких книг, фотовыставки. Кроме этого, запланировали дискуссионную площадку сбора материалов для Евразийского музея кочевников. Напомним, он будет создан в Башкортостане.