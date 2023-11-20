В УГНТУ среди школьников прошла Эвристиада

В Уфимском нефтяном техническом университете прошла Эвристиада – это гибрид турнира и олимпиады. Пройдя первый олимпиадный тур, участники должны встретиться уже лицом к лицу с соперниками и защитить свою тему, решение перед оппонентом.

Главное оружие здесь – хорошее знание химии. Но в то же время важно и ораторское мастерство. Координаторами проекта выступила Ассоциация наставников олимпиадного движения. 11 команд – это более 50 школьников из городов и районов республики, приехали побороться за звание лучших.