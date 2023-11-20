В Уфе прошел гала-концерт конкурса башкирского танца «Байык»

В Уфе прошел гала-концерт телевизионного конкурса башкирского танца «Байык». В этом году масштабный проект отмечает своё 16-летие. На сцену вышли 350 танцоров, весь вечер блистали и сольные исполнители, и коллективы.

Лучшим хореографом-постановщиком года стал народный артист республики Риф Габитов. Руководителем года признали Гульназ Хакимову, которая возглавляет ансамбль «Йондоз» из Кармаскалинского района. Обладателями гран-при стали девять сольных исполнителей и коллективов, среди которых и «Йешлек» из Магнитогорска.