В Уфе прошел гала-концерт конкурса башкирского танца «Байык»

В Уфе прошел гала-концерт телевизионного конкурса башкирского танца «Байык». В этом году масштабный проект отмечает своё 16-летие. На сцену вышли 350 танцоров, весь вечер блистали и сольные исполнители, и коллективы.
Лучшим хореографом-постановщиком года стал народный артист республики Риф Габитов. Руководителем года признали Гульназ Хакимову, которая возглавляет ансамбль «Йондоз» из Кармаскалинского района. Обладателями гран-при стали девять сольных исполнителей и коллективов, среди которых и «Йешлек» из Магнитогорска.
Конкурс назван в честь одноимённого старинного башкирского танца. За время существования «Байыка» создано множество постановок, а в городах и селах республики появились сотни взрослых и детских хореографических коллективов. Участниками конкурса стали коллективы со всей России и зарубежных стран. В этом году список пополнила Турция.