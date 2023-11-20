В Уфе после ремонта открылось детское отделение противотуберкулёзного диспансера

Мы планомерно работаем над материально-технической базой наших медицинских организаций. Это происходит с одной стороны в рамках реализации национального проекта, но есть ещё отдельная субсидия республиканского бюджета. На следующий год мы заложим определённое количество денег для того, чтобы условия наших детей, которые лечатся от туберкулёза, были достойными.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан