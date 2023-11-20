В Уфе после ремонта открылось детское отделение противотуберкулёзного диспансера

Детское отделение Республиканского противотуберкулёзного диспансера открылось после капитального ремонта. Здание было построено почти полвека назад. С тех пор состояние поддерживалось только косметическим ремонтом.

Были модернизированы и обустроены боксированные изоляторы, заменены окна, системы водо- и теплоснабжения, обустроены санитарные комнаты. Кроме того, заменили освещение на светодиодное, смонтировали автономную вентиляцию. Для детей созданы игровые зоны и комнаты обучения.

Мы планомерно работаем над материально-технической базой наших медицинских организаций. Это происходит с одной стороны в рамках реализации национального проекта, но есть ещё отдельная субсидия республиканского бюджета. На следующий год мы заложим определённое количество денег для того, чтобы условия наших детей, которые лечатся от туберкулёза, были достойными. 

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан
Фото №1 - В Уфе после ремонта открылось детское отделение противотуберкулёзного диспансера

Диспансер попал в программу по модернизации медучреждений Уфы. В следующем году будет отремонтировано амбулаторное отделение. По итогам девяти месяцев текущего года показатель заболеваемости туберкулезом снизился более чем на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ремонтные работы будут продолжаться.

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