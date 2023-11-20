В Уфе после ремонта открылось детское отделение противотуберкулёзного диспансера

Детское отделение Республиканского противотуберкулёзного диспансера открылось после капитального ремонта. Здание было построено почти полвека назад. С тех пор состояние поддерживалось только косметическим ремонтом.
Были модернизированы и обустроены боксированные изоляторы, заменены окна, системы водо- и теплоснабжения, обустроены санитарные комнаты. Кроме того, заменили освещение на светодиодное, смонтировали автономную вентиляцию. Для детей созданы игровые зоны и комнаты обучения.
Диспансер попал в программу по модернизации медучреждений Уфы. В следующем году будет отремонтировано амбулаторное отделение. По итогам девяти месяцев текущего года показатель заболеваемости туберкулезом снизился более чем на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ремонтные работы будут продолжаться.