В Башкирии два брата выращивали дома запрещенные растения

Два брата из Калтасинского района Башкирии задержаны за выращивание конопли. В месте проживания подозреваемых обнаружены и изъяты 4 подросших растения и партия готовой продукции весом более 4 килограммов, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Пока правоохранители предполагают, что 44-летний старший брат долгое время употреблял марихуану, а затем решил открыть собственную конопляную ферму у себя дома. Под эти цели он выделил в квартире целую комнату, оборудовал ее под теплицу, оснастил специальным оборудованием для культивирования и светом. Во всем помогал его младший 38-летний брат. Только он выращивал марихуану не дома, а в своем гараже. Но вскоре оба были задержаны полицией.