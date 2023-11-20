Под Уфой для школьников провели экскурсию по Затонской ТЭЦ

Для нас это тоже важно. Как с точки зрения имиджа, так и даже с точки зрения помощи молодым людям определиться со своей будущей профессией. Чтобы они вживую могли посмотреть на нашем примере, как производится электрическая энергия и тепло, как она потом доходит до людей.

Андрей Озеров, директор Затонской ТЭЦ