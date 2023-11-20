Под Уфой для школьников провели экскурсию по Затонской ТЭЦ

В одном из крупнейших предприятий Уфимского района прошла экскурсия для школьников. Затонская ТЭЦ открыла свои двери для учащихся образовательных учреждений сёл Нурлино и Октябрьский. С деятельностью ведущих предприятий республики ребята знакомятся в рамках федерального проекта «Билет в будущее». Он реализуется уже четвертый год. За это время профориентационными мероприятиями охвачено более 30 тысяч школьников.
В первую очередь школьников ознакомили с правилами безопасности. Затем показали котлотурбинный цех, щит управления, мастерские, лаборатории и бытовые помещения. Экскурсия традиционно прошла в познавательном формате. Для ребят провели детскую викторину, победителям которой вручили памятные подарки.