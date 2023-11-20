Под Уфой для школьников провели экскурсию по Затонской ТЭЦ

В одном из крупнейших предприятий Уфимского района прошла экскурсия для школьников. Затонская ТЭЦ открыла свои двери для учащихся образовательных учреждений сёл Нурлино и Октябрьский. С деятельностью ведущих предприятий республики ребята знакомятся в рамках федерального проекта «Билет в будущее». Он реализуется уже четвертый год. За это время профориентационными мероприятиями охвачено более 30 тысяч школьников.

В рамках проекта проводятся профориентационные уроки, диагностики, профессиональные пробы на базе колледжей, университетов, «Лаборатория будущего», мультимедийная выставка. Ну и, конечно, экскурсии на производство.

Елизавета Егорова, региональный оператор федерального проекта «Билет в будущее» – центра опережающей профессиональной подготовки Республики Башкортостан

В первую очередь школьников ознакомили с правилами безопасности. Затем показали котлотурбинный цех, щит управления, мастерские, лаборатории и бытовые помещения. Экскурсия традиционно прошла в познавательном формате. Для ребят провели детскую викторину, победителям которой вручили памятные подарки.

Для нас это тоже важно. Как с точки зрения имиджа, так и даже с точки зрения помощи молодым людям определиться со своей будущей профессией. Чтобы они вживую могли посмотреть на нашем примере, как производится электрическая энергия и тепло, как она потом доходит до людей.

Андрей Озеров, директор Затонской ТЭЦ

Я учусь в 11-м классе. Я буду сдавать физику. Думаю, что такая экскурсия мне поможет определиться с будущей профессией, возможно, даже в эту отрасль можно пойти. Потому что мне еще нужно будет выбрать вуз, где учиться, и в будущем найти соответствующую работу

Богдан Ахметшин, ученик школы с. Октябрьский
Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»
Уфимская волна