В Башкирии прошёл девятый «Географический диктант»

В республике прошел «Географический диктант». Международная просветительская акция в этом году стала уже девятой по счету. И тысячи жителей Башкортостана решили проверить свои знания.

Традиционно географический диктант состоит из четырёх вариантов. В каждом – по 40 вопросов, разделённых по степени сложности. Перед началом испытания с приветственным словом к участникам обратились космонавты Международной космической станции, которые пожелали всем успехов. Одна из площадок диктанта разместилась в медуниверситете, где участниками стали студенты, преподаватели и жители города.