В Башкирии прошёл девятый «Географический диктант»

В республике прошел «Географический диктант». Международная просветительская акция в этом году стала уже девятой по счету. И тысячи жителей Башкортостана решили проверить свои знания.
Традиционно географический диктант состоит из четырёх вариантов. В каждом – по 40 вопросов, разделённых по степени сложности. Перед началом испытания с приветственным словом к участникам обратились космонавты Международной космической станции, которые пожелали всем успехов. Одна из площадок диктанта разместилась в медуниверситете, где участниками стали студенты, преподаватели и жители города.
Наиболее массово прошел географический диктант в БГПУ. Там на вопросы отвечали студенты и преподаватели разных вузов, депутаты Госсобрания, а также члены регионального отделения Русского географического общества – всего более 500 человек. На выполнение заданий отводилось не более 45 минут. Свои результаты участники смогут узнать после 12 декабря на сайте акции.