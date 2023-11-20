В России изобрели муку для снижения холестерина

Российские ученые из университета РОСБИОТЕХ изобрели муку для снижения холестерина. Новый сорт муки был получен из семян сои.

По информации ученых, новая мука способна снижать уровень холестерина, не прибегая к дополнительным мерам и не ограничивая потребление продуктов в рационе. По исследованиям ученых, хлебобулочные изделия являются самими потребляемыми в стране.