Ремонт дорог в Башкортостане: ответы на главные вопросы

Дорожная сеть в республике стремительно растет и обновляется. Что и когда начнут ремонтировать? Сдадут ли вовремя мосты и самые проблемные направления? И сколько стоит проложить километр дороги?

На эти и другие вопросы в студии телеканала БСТ в прямом эфире ответили вице-премьер Правительства Башкортостана Алан Марзаев, министр транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Клебанов, а также представители профильных министерств и ведомств и другие приглашенные эксперты.

В Уфе сейчас наблюдаются сильные пробки. Что происходит?

По всему городу идет капитальный ремонт сетей, контракты подписаны на 2 года. Уфимцам нужно с пониманием отнестись к ситуации.

Ремонт дорог зимой: можно ли укладывать асфальт в минусовую температуру?

Класть новый асфальт можно и при -10 градусах – современные технологии это позволяют. Это, конечно, нежелательно, но бывают ситуации, что это необходимо.

Что происходит на федеральных трассах?

В данный момент проводится масштабное строительство и реконструкция федеральных трасс. При этом у этих работ есть и побочный эффект: большегрузы убивают наши дороги. В свою очередь Радий Хабиров пообещал в 2026 году выделить деньги на приведение в порядок этих дорог.

Кроме того, контролирующие органы должны следить за весовыми параметрами транспортных средств, которые двигаются по нашим дорогам. У Башкортостана самый высокий показатель по автоматической фиксации этих параметров. Выделяются огромные средства на содержание и ремонт дорог. В республике созданы условия, благодаря которым можно не останавливать транспортные средства, а отправлять им информацию о нарушении правил проезда большегрузов.

Слышат ли в Москве на федеральном уровне запросы Башкортостана по ремонту дорог?

Однозначно да. Например, сейчас в республике проектируется строительство Южного обхода Уфы. Такой проект был бы невозможен без поддержки и понимания федерального центра.

Зининский путепровод: как идут работы на этом объекте?

Работа идет. Сейчас здесь снимают избыточную нагрузку на опоры, идет возведение подпорных стен – смонтированы 17 из 18 рядов блоков со стороны города, также организована работа и со стороны Нагаево. Работа ведется в круглосуточном режиме.

Когда будут закончены работы на Зининском путепроводе?

По срокам – 12-17 декабря, все зависит от погодных условий. Если температура позволит, то работы завершим быстрее, и после этого будут проведены испытания путепровода. Если говорить о пробках, то власти понимают: помимо путепровода, необходимо развивать дополнительную дорожную сеть.

Восточный выезд: он проходит через дорогу к СНТ “Заозерный”. Возникли проблемы с дорогой, как быть?

Власти республики уже на днях закроют проблему совместно с городом.

Когда сдадут Восточный выезд?

Ориентировочно открытие пройдет в феврале 2024 года. Все работы будут завершены к концу года.

Какие “фонящие” дороги удалось отремонтировать?

53 объекта вошли в список “фонящих” дорог. Это те дороги, на которые постоянно жалуются жители. Все жалобы собирали ЦУР и Минтранс. В каждый объект погружались полностью. К слову, 53 объекта – это порядка 200 километров.

Бельский мост в Уфе: останется ли историческая арка?

Да, останется, ее смонтируют заново. Жителям не стоит расстраиваться.

Когда его планируют сдать?

В планах – октябрь-ноябрь 2024 года, по контракту – 2025 год. Если с финансированием не будет проблем, то осенью 2024 года ремонт закончат.

Сколько будет полос на этом мосту?

Две полосы по арочному мосту в сторону аэропорта останутся, как и были раньше. При этом останется и пешеходная зона, чтобы жители могли фотографировать закаты, как и раньше.

Готовы ли все службы с точки зрения зимних работ?

Да, техника готова. В некоторых районах уже появляются заносы, все службы работают.

Как зимой будут убирать межмуниципальные дороги, если техники не хватит?

Подготовлено 900 единиц техники, практика показывает, что такого количества хватит даже для чрезвычайной ситуации.

Белорецкий район, “Тещин язык” – очень опасный поворот, опасное направление. Какова ситуация на этом участке?

Возле “Тещиного языка” уже заготовлены все материалы. Есть готовность и по технике, в этом году там уже прошли 2-3 метели. В случае очистки дороги грузовой транспорт останавливают в перехватывающих пунктах.

Как строится работа с дорожными службами в Минтрансе в зимний период?

В министерство круглосуточно докладывают о ситуации на дорогах. Есть специальный отдел, который “ведет” это направление. У УДХ есть круглосуточная диспетчерская, которая дистанционно следит за состоянием дорожного покрытия в 26 точках республики. Если что-то не так, то местное ДРСУ просят еще раз пройтись спецтехникой по дороге. Но иногда приходится и перекрывать дорогу, если ситуация и вовсе чрезвычайная.

С какими сложностями сталкивается Минтранс в своей работе?

Люди. Большое количество людей работает во всех подрядных организациях. Есть кадровый дефицит. При этом он наблюдается как в дорожной, так и в транспортной отрасли. Строятся федеральные трассы – там людям предлагают совсем другие зарплаты.

Где готовят специалистов дорожной отрасли?

Для этого есть специальные колледжи. В них в том числе повышают категории у водителей.

Как выбирают большие объекты для ремонтов?

В республике идет постоянное обязательное обследование переправ и мостов. Отсюда и идут выводы, с каким объектом работать в первую очередь. Например, на новый мост в Нагаево 3 года назад еще никто не рассчитывал. Его стоимость колоссальная – больше 2,5 миллиардов. Без федеральных денег здесь республика бы не справилась.

Шакшинский мост: как ведутся работы?

Работы здесь ведутся в круглосуточном режиме. В ночное время производится очистка опор, пролетных строений. Сейчас уже произведен демонтаж 8 балок и смонтированы 3 балки. Здесь ждут прихода длинных балок на объект. Мост строится на срок минимум в 100 лет.

Как решить вопрос с большегрузами на Шакшинском мосту?

Вопрос решили путем монтажа габаритных рамок, очень помогают представители ГИБДД.

Жители имеют право знать, в какие дни и в какое время идет перекрытие моста. Как информируют жителей?

Пресс-служба Башкиравтодора отрабатывает этот вопрос совместно с Администрацией Уфы. Кроме того, к освещению этой информации подключаются и республиканские СМИ.

Когда сдадут Шакшинский мост?

По плану – конец февраля 2025 года.

Проектируются ли дороги в новых микрорайонах?

Там работы идут по федеральной программе “Жилье”, в текущем году строятся улицы общей протяженностью 8 километров: в микрорайонах “Яркий”, Затон-Восточный, Глумилино, также ведем перспективное проектирование в развивающихся жилых кварталах.

Когда заасфальтируют улицу Ураксина в Уфе?

На улицу Ураксина есть проект, он выполнен в 2020 году. Сейчас идут работы на улицах Рабкоров и Высотной. Пока финансирование на Ураксина не выделено, но учтем этот вопрос при планировании работ.

Будут ли сделаны дороги Карпово?

В следующем году запланирован ремонт дороги Карпово – Шакша. Эта дорога была повреждена большегрузными машинами при строительстве Восточного выезда. По планам у властей – восстановление порядка 10 километров дорожного полотна.

Что происходит на улице Пушкина в Уфе около БГМУ?

Здесь Уфаводоканал меняет трубу. Они работают по программе содействия реформирования фонда ЖКХ, столичный водоканал получил хорошее финансирование на полный ремонт своих сетей. Это глобальная работа, которая проходит по всему городу, планируется, что к концу года весь ремонт будет окончен.

Какие глобальные проекты планируются в 2024 году?

Продолжаются работы по Южному обходу, в том числе мост, подъездные пути. Все проекты будут доводить до логического конца. Кроме того, идет поиск 30 миллиардов на Южный выезд из города. Это нелегкая задача: необходимо найти федеральное финансирование.

Как содержится дорожная сеть республики по сравнению с другими субъектами?

Содержание дорог – одна из важных задач в работе Росавтодора. Все дороги содержатся по контрактам с подрядчиками, а Росавтодор отслеживает, чтобы все было сделано правильно: чистые дороги, противогололедные мероприятия и многое-многое другое.

Кто должен убирать мусор на стоянках для дальнобойщиков?

Это должны делать подрядчики. Обращаться с жалобами нужно в Росавтодор, у компании есть способы воздействия на подрядчиков.

Будет ли продолжен ямочный ремонт в межсезонье?

В зимний период он приостанавливается, работы идут только по крупным выбоинам.

Современная разметка со звуками и освещением: появится ли она в регионе?

Такие работы в планах у Росавтодора.

Все дорожные камеры работают, это не муляжи?

Да, все они работают, водителям не рекомендуется испытывать их на себе.

Будет ли произведен ремонт дороги от Мраково до Старосубхангулово, где находится Капова пещера?

Безусловно, эта работа будет начата уже в следующем году.

Дорога Бирск – Тастуба – Сатка. Как обстоят дела здесь?

На сегодня на этом объекте завершаются все работы. Осталось благоустройство, забивка барьерного ограждения и другое. На объекте работают более 300 человек и 170 единиц техники.

Какие еще объекты состоят на ремонте?

Из крупных – дорога Сибай – Акъяр. Планируется, что часть работ будет сдана к концу ноября. Здесь ремонт разбит на части. В этом и в следующем году ремонт будет завершен на наиболее изношенных участках – порядка 54 километров. В дальнейшем работа будет продолжена. Эта трасса высокоинтенсивная, здесь ездят грузовики, поэтому дорога требует постоянного ремонта.

Мост через реку Быстрый Танып в Бураевском районе: когда его построят?

Сейчас здесь производятся работы по устройству временного моста, к концу ноября все должно быть завершено. Население видит, что работы подходят к концу, все ждут открытия моста с нетерпением.

Как выбирают СНТ, у которых ремонтируют и отсыпают дороги?

Это решают муниципалитеты. Если у вас плохая дорога, необходимо обратиться к местным властям.

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