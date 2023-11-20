В Башкирии с начала года построили более 2,5 млн кв. м жилья

С начала года в республике ввели в эксплуатацию более двух с половиной миллионов квадратных метров жилья. На повестке оперативного совещания были и другие важные темы. В частности, говорили о жилищном фонде в регионе.

Объемы строительства по сравнению с прошлым годом выросли на 5%. До конца года показатель введенного жилья должен преодолеть отметку в 3 млн квадратных метров. По темпу строительства республика в лидерах не только в ПФО, но и в целом по стране.

Всего в Башкортостане по итогам 2022 года ввели 3 млн 62 тысячи кв. м. А в этом году планируем достичь показателя в 3,1 млн кв. м.

Владислав Сидоркин, и.о. министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан

В Башкортостане по вводу жилья первое место занимает столица, далее чуть уступают по объемам Уфимский и Иглинский районы. При этом в прошлом году в регионе запустили проект комплексного развития территорий. Реализуется он в Уфе, Стерлитамаке, Чишминском, Уфимском, Стерлитамакском районах. Речь идёт о строительстве жилья и сразу объектов социальной инфраструктуры и общественных пространств.

Большое спасибо тем муниципалитетам, которые находят возможности для строительства многоквартирных домов. Необходимо также увеличивать количество проектов комплексного развития территорий. Это залог того, что компании будут организованно работать, возводить дома вместе с социальными объектами.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями