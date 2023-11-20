В Башкирии с начала года построили более 2,5 млн кв. м жилья

С начала года в республике ввели в эксплуатацию более двух с половиной миллионов квадратных метров жилья. На повестке оперативного совещания были и другие важные темы. В частности, говорили о жилищном фонде в регионе.
Объемы строительства по сравнению с прошлым годом выросли на 5%. До конца года показатель введенного жилья должен преодолеть отметку в 3 млн квадратных метров. По темпу строительства республика в лидерах не только в ПФО, но и в целом по стране.
В Башкортостане по вводу жилья первое место занимает столица, далее чуть уступают по объемам Уфимский и Иглинский районы. При этом в прошлом году в регионе запустили проект комплексного развития территорий. Реализуется он в Уфе, Стерлитамаке, Чишминском, Уфимском, Стерлитамакском районах. Речь идёт о строительстве жилья и сразу объектов социальной инфраструктуры и общественных пространств.