Медали и почетные звания: Радий Хабиров наградил бойцов СВО из Башкирии

Радию Хабирову сегодня вручили шапку, подписанную бойцами фразой: «Работаем, брат». Это ответные слова на речь руководителя региона во время проводов солдат на передовую. Сегодня на оперативном совещании правительства Радий Хабиров вручил госнаграды участникам СВО. За мужество, проявленное при исполнении воинского долга, двое военнослужащих удостоены медалей генерала Шаймуратова. Солист Башгосфилармонии, боец добровольческого батальона имени Тагира Кусимова Радик Динахметов получил звание народного артиста Башкортостана.

Аплодисменты на сцене – дело привычное. За наградой строевым шагом артист идет впервые. Музыкант и боец батальона имени Кусимова отныне народный артист Башкортостана. За высоким званием Радик Динахметов прибыл в военной форме и с подарком для Радия Хабирова. Скромный презент флейтист обещал сослуживцам передать лично в руки. А вот надпись на шапке он зачитал в микрофон.

Китель майора Дениса Камалетдинова пополнился сегодня медалью Шаймуратова. С первых дней спецоперации он выполнял задачи по артиллерийской поддержке российских подразделений. Радий Хабиров отметил, что встречался с военнослужащим чуть больше года назад. Госнаград Камалетдинов на тот момент не имел – сегодня у бойца три ордена мужества. Вернуться домой майор был вынужден из-за серьезного ранения.

В бригаде, где я служу, находится батальон Шаймуратова. Моя служба переплелась с моим народом. Служили спина к спине. Я горд, что был с этим батальоном. Денис Камалетдинов, участник специальной военной операции

С августа этого года боевые задачи в зоне СВО выполняет мотострелковый полк «Башкортостан». Крупнейшее подразделение соединяет батальон, дивизион, отряд, а также разведывательную и медицинскую роты.

Мотострелковый полк «Башкортостан» находится в зоне специальной военной операции и выполняет сложные задачи. Есть и боевые потери. В целом командование отзывается о нём как об одном из сильных подразделений, воины которого проявляют мужество и героизм. Сегодня около 200 бойцов полка находятся в отпуске. Прошу глав муниципалитетов уделить им особое внимание, по возможности организовать встречи с нашими школьниками. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Присутствующий в зале и получивший из рук Радия Хабирова медаль Шаймуратова замкомандира полка Рустэм Шагабутдинов рассказал о боевых буднях солдат. Подразделение оснащено современной техникой, бойцы – необходимой амуницией. У «Башкортостана» есть свой гимн. Бойцы общаются на родных языках и даже шифруют ими военные секреты.

В полку 65 бойцов с наградами, больше 200 представлены к ним. Выполнять задачи им помогает поддержка земляков. Службу нести спокойнее, зная, что под опекой республики и те, кто ждет дома. Солдаты регулярно получают гумпомощь со всем необходимым и с письмами поддержки. Замкомандира полка поблагодарил за поступающую помощь как от простых жителей, так и от руководства региона.

Замполит на совещании сказал, что в пример привести можно, как вам помощь оказывают. Глава три раза только в Самаре был. Это не мои слова, а чужих людей. Мы вас заверяем, что не подведем вас и задачи выполним. Рустэм Шагабутдинов, заместитель командира мотострелкового полка «Башкортостан»