Надежные и быстрые: бойцы полка «Башкортостан» работают на современных танках

Ударный кулак полка «Башкортостан». Танкисты батальона имени Сергея Зорина способствуют продвижению Вооруженных сил России на Краснолиманском направлении ЛНР. Работают наши ребята на самых современных танках Т-90М «Прорыв» с расстояния в несколько километров, прицельно уничтожая опорники, блиндажи и бронетехнику противника.

Т-90М «Прорыв» – самый современный танк российской армии в зоне СВО. Именно такие боевые машины стоят на вооружении танкового батальона имени Сергея Зорина полка «Башкортостан». Мощная комбинированная броня, увеличенный боекомплект, улучшенная прицельная дальность стрельбы из гладкоствольной пушки. Танк готов к выполнению самых сложных задач.

У этого танка есть много возможностей. Он легче в управлении стал. Ввел координаты, и уже можно стрелять спокойно с закрытых позиций. Загружаем компьютер, ввели координаты точек, и всё, можем уже выдвигаться. позывной «Калач»

И всё же главная сила танка – его экипаж. За время слаживания и месяцы, проведенные на территории СВО, три танкиста стали лучшими друзьями. И даже больше – боевыми братьями.

Танк очень надёжный, никогда не подводил. Быстрый. Воюем нормально. Ждите нас с победой. Привет Уфе, Иглино. Экипаж замечательный, лучше людей не найти. Самые лучшие люди здесь собрались. позывной «Чех»

Экипаж танка Т-90М «Прорыв» получил новые координаты. Сейчас выдвигаемся на скрытые позиции, чтобы произвести боевые стрельбы. Расстояние до линии боевого соприкосновения составляет всего три километра.

На позициях нас ждут бойцы из отряда БПЛА «Айгир». Один из корректировщиков передает последние координаты экипажу танка, его коллеги уже запустили квадрокоптер на самой передовой и готовы вести объективный контроль поражения цели.

Подняли уже «птичку» на передке и наблюдают, куда будет попадать из танка. Цель – блиндаж противника, наблюдательный пункт. До него 3 км отсюда. позывной «Ахмад»

После первого прицельного выстрела следует ещё несколько залпов. Айгировцы подтверждают попадание. Экипаж танка работает дальше. Изначально планировалось сделать всего три выстрела, однако операторы беспилотников, которые сейчас находятся на ЛБС, наблюдают с «птичек» прилеты. Они говорят, что попадают точно в цель. И сейчас добивают на передке блиндажи противника. Очередной снаряд ушел.

Боевые стрельбы длятся всего несколько минут. Всё это время ведётся пристальное наблюдение за небом. Погода хотя и пасмурная, вражеские FPV-дроны могут прилететь в любой момент. После подтверждения поражения цели вся команда покидает позицию.