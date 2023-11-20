Радий Хабиров встретился с участниками СВО, получившими тяжелые ранения

Сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с участниками специальной военной операции, которые получили тяжелые ранения при выполнении боевых задач. Главной темой стало обсуждение вопросов реабилитации бойцов и их участие в общественной жизни республики. Руководитель региона подчеркнул, что работают более 30 мер поддержки. Кроме того, по инициативе Президента России Владимира Путина открылся в разных городах республики филиал фонда помощи ветеранам СВО «Защитники Отечества»

Бывает, что после ранений наши герои замыкаются в себе. В этой связи остаются нерешённые вопросы по реабилитации и поддержке ребят и их семей. Поэтому мы всегда открыты к диалогу и готовы оказать необходимую помощь. Необходимо проходить лечение и реабилитацию на базе серьёзных медучреждений, где есть соответствующее оборудование и компетентные специалисты. При этом важно, чтобы эти программы были эффективными и полезными для вас.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На встрече руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Гульнур Кульсарина рассказала о взаимодействии с ветеранами СВО. В структуре фонда трудятся более 50 социальных координаторов. В ближайшее время начнёт работу кол-центр. Коснулись темы комплексной реабилитации военнослужащих, дальнейшего трудоустройства и социализации ветеранов. Радий Хабиров отметил, что в поиске вакансий и переподготовке помогают общественные организации и Республиканский центр занятости.

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