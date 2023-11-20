Радий Хабиров встретился с участниками СВО, получившими тяжелые ранения

Бывает, что после ранений наши герои замыкаются в себе. В этой связи остаются нерешённые вопросы по реабилитации и поддержке ребят и их семей. Поэтому мы всегда открыты к диалогу и готовы оказать необходимую помощь. Необходимо проходить лечение и реабилитацию на базе серьёзных медучреждений, где есть соответствующее оборудование и компетентные специалисты. При этом важно, чтобы эти программы были эффективными и полезными для вас.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан