Радий Хабиров принял участие в III Мажитовских чтениях

Сегодня историк-профессионал находится на передовой линии жёсткого идеологического противостояния, защищая историческую правду от лжи, намеренных искажений. Все это имеет чрезвычайно важное значение. Тема конференции очень интересная. Южный Урал на протяжении тысяч лет был местом взаимодействия цивилизаций Востока и Запада, диалога разных культур, где рождались основы государственности почти двухсот народов крупнейшей в мире страны – России. Южный Урал стал центром пересечений десятков культур и языков. Очень важно, что, если ты что-то заявил, то это надо реализовывать, иначе люди перестанут тебе верить. И когда мы два года назад заявляли об этом музее, мы тогда по времени в голове у себя уже всё утрясли вплоть до проекта и источника финансирования, это было очень важно. Но нам не хватало на тот момент исторического обоснования. Вот тогда мы обратились к учёным и отправили целый ряд экспедиций в Казахстан, Узбекистан, Азербайджан для того, чтобы глубже копнуть всё связанное с нашей историей, с историей башкирского кочевого народа сквозь призму вообще всех кочевых цивилизаций, которые ходили по Южному Уралу.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан