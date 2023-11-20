Дороги в Башкирии: на телеканале БСТ рассказали об инфраструктурных проектах

Транспортная развязка в Зинино будет достроена в этом году, а Восточный выезд готов на 78%. На телеканале БСТ в прямом эфире ответили на дорожные вопросы. На брифинге обсудили текущие проекты.

Так, к 450-летию Уфы реализуется масштабная реконструкция так называемых Южных ворот на улицах Пугачёва, генерала Рыленко. Запустить на полную мощность их должны в следующем году. Параллельно идёт капитальный ремонт моста через реку Белую. Визитная карточка города – арочные конструкции – займут своё место.