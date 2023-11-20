В Уфе открылся акселератор для запуска студенческих стартапов

Проект «Импульс инноваций» запустили в Евразийском научно-образовательном центре мирового уровня. Было подано более 160 заявок от студентов университетов республики, входящих в НОЦ. Будут определены победители, им помогут реализовать проекты. Главной целью акселератора организаторы считают создание «молодого» стартап-сообщества в Башкортостане.

Новую реальность строить студенты смогут вместе. В новом акселераторе технологического предпринимательства собрались учащиеся вузов, чтобы обсудить свои идеи и воплотить их в реальность. Вадим Галиев – будущий архитектор, намерен сделать образование для таких же, как он, более инновационным. Студент предлагает включить VR-очки в университетскую программу – для наглядного изучения строительных тонкостей.

Я пришёл сюда с начальной идеей своей, которую хотелось бы упаковать, уже более подробно проанализировать её. Надеюсь, мне помогут эксперты в этом деле. Вообще моя идея заключается в том, чтобы сделать VR-очки какие-то, более для студентов доступные. Вадим Галиев, студент АСИ УГНТУ

Новый акселератор, который запустил Евразийский НОЦ, – по сути, центр студенческих стартапов. Здесь ребятам помогут довести идею до реализации. Заявки на участие подали более 160 учащихся республики.

Участниками технологического акселератора станут студенты, аспиранты, молодые учёные пяти вузов-участников Евразийского НОЦ. По результатам акселератора у нас появится 18 победителей. Призовой фонд составляет 15 миллионов рублей. Анна Ершова, руководитель центра развития компетенции Евразийского НОЦ

Уже в 2024 году ребята смогут реализовать свои проекты на базе родных университетов. В акселераторе дают импульс инновациям уже на старте пути. Для удобства разработан чат-бот по подобию приложения знакомств. Студенты сами смогут собраться в команды.