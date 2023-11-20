В Уфе стартует турнир «Кубок защитников Отечества»

В межрегиональном комплексном физкультурном мероприятии участие примут ветераны специальной военной операции. Соревнования продлятся два дня, в столицу республики уже начали прибывать спортсмены из других регионов.

Всех участников «Кубка Защитников Отечества» встречают с башкирским гостеприимством. Спортсмены стесняются, ведь к такому вниманию они не привыкли. В столицу республики приехали 150 участников из 20 регионов Приволжского и Уральского федеральных округов.

Идея даже очень хорошая, мне сильно понравилось, когда нам сказали, что нужно выступить за Екатеринбург. Мы не спортсмены великие, но это здорово, можно заработать медали. Егор Горшунов, участник турнира

Это одно из первых мероприятий в стране, в рамках которого совместно с Паралимпийским комитетом России будут собраны ветераны специальной военной операции для участия в соревнованиях по шести видам спорта: настольному теннису, пулевой стрельбе, пауэрлифтингу, армрестлингу, волейболу сидя и стрельбе из лука. Первый подобный турнир прошёл в Кемерово.

На СВО был с самого начала до Пасхи 2022 года. Прилетел кассетный боеприпас, я выполнял задачу в составе разведгруппы, оказали помощь, эвакуировали. В районе февраля 23-го пригласили в адаптивный спорт. Илья Мищенко, участник турнира

В составе сборной Республики Башкортостан к турниру готовятся 13 человек. Один из них – Максим Корлыханов, на СВО он получил осколочное ранение бедра, вследствие чего развилась гангрена, Максиму ампутировали ногу. В детстве он занимался баскетболом, а сейчас он пробует себя почти во всех видах спорта.

Это очень даже хорошо – дать человеку развиться, в чем-то себя попробовать, не сидеть на месте, весело даже, общение, знакомства, организм развивается. Максим Корлыханов, участник турнира