В Уфе стартует турнир «Кубок защитников Отечества»

В межрегиональном комплексном физкультурном мероприятии участие примут ветераны специальной военной операции. Соревнования продлятся два дня, в столицу республики уже начали прибывать спортсмены из других регионов.
Всех участников «Кубка Защитников Отечества» встречают с башкирским гостеприимством. Спортсмены стесняются, ведь к такому вниманию они не привыкли. В столицу республики приехали 150 участников из 20 регионов Приволжского и Уральского федеральных округов.
Это одно из первых мероприятий в стране, в рамках которого совместно с Паралимпийским комитетом России будут собраны ветераны специальной военной операции для участия в соревнованиях по шести видам спорта: настольному теннису, пулевой стрельбе, пауэрлифтингу, армрестлингу, волейболу сидя и стрельбе из лука. Первый подобный турнир прошёл в Кемерово.
В составе сборной Республики Башкортостан к турниру готовятся 13 человек. Один из них – Максим Корлыханов, на СВО он получил осколочное ранение бедра, вследствие чего развилась гангрена, Максиму ампутировали ногу. В детстве он занимался баскетболом, а сейчас он пробует себя почти во всех видах спорта.
Турнир «Кубок Защитников Отечества» пройдёт в Уфе 21-22 ноября. Торжественная церемония открытия соревнований состоится во вторник в центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой.