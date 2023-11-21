В Башкирии в ДТП погиб водитель кроссовера

Накануне вечером рядом с деревней Атык произошла смертельная авария. Об этом в своих социальных сетях написал руководитель ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов.

Пока правоохранители отрабатывают следующую версию ДТП: местный житель, 1961 года рождения, ехал на автомобиле «Лифан Х60» со стороны села Бишкураево в направлении автотрассы М-5 «Урал». В какой-то момент он не справился с управлением, съехал с дороги в кювет, и машина перевернулась.

Мужчина от полученных травм скончался до приезда медиков. По факту аварии начато разбирательство. Проведут несколько экспертиз с целью установления причин и обстоятельств произошедшего, отметил Владимир Севастьянов.