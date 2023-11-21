Автолюбителей Башкирии предупредили об опасностях на дорогах

21 ноября в Башкирии ожидаются сильные осадки. В Госавтоинспекции региона обратились с предупреждением.
В некоторых районах республики ожидаются порывы ветра до 17 м/с, гололедица и снежные заносы. Ситуация на дорогах аварийная.
Водителям рекомендуют быть внимательными на дорогах в неблагоприятных погодных условиях. При сильном ухудшении погоды лучше отказаться от поездок на дальние расстояния. В условиях непогоды сотрудники ГИБДД ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения.