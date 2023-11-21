В Башкирии подросток оказался участником мошеннической схемы

В Учалах 15-летнего подростка обманом затянули в мошенническую схему. Подробности случившегося рассказали в МВД региона.

82-летняя местная жительница обратились в полицию и пожаловалась, что стала жертвой мошеннической схемы «Ваш родственник попал в ДТП». Женщине позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и сообщил, что её дочь попала в аварию. Чтобы избежать негативных последствий, он порекомендовал выплатить пострадавшим компенсацию в размере 600 тысяч рублей. За деньгами приехал 15-летний курьер. Только после передачи денег пенсионерка позвонила дочке и выяснила, что её обманули.

С такой же жалобой в полицию обратилась ещё одна пенсионерка, которая должна была отдать курьеру 100 тысяч рублей. К счастью, женщина знала о таком виде обмана, поэтому обратилась к правоохранителям.

Задержанный курьер рассказал, что об обмане не знал. «Куратор» сообщил, что его работа заключается в помощи перевода денежных средств пожилых граждан через банкомат за небольшой процент. Так, с 600 тысяч рублей, которые подросток перевел на счёт «начальника», он оставил себе 30 тысяч.