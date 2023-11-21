В Башкирии работа на Зининском путепроводе ведётся в круглосуточном режиме

20 ноября состоялся брифинг по вопросам безопасности и строительства дорог в Башкирии. Эксперты рассказали о реконструкции нескольких крупных объектов.

Так, на Зининском путепроводе работа ведётся в круглосуточном режиме. Смонтированы уже 17 из 18 рядов блоков со стороны Уфы. Также работа организована и со стороны Нагаево.

Сроки завершения путепровода – 12-17 декабря. Однако многое зависит от погодных условий. Также власти Башкирии планируют развивать дополнительную дорожную сеть, чтобы избавиться от пробок.