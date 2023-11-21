В Башкирии произошло массовое ДТП: столкнулись пять автомобилей

Сегодня, 21 ноября, на автотрассе М-5 «Урал» столкнулись пять автомобилей: «Лада Приора», Lada Xray, BMW X3 и грузовики Scania и Mercedes.

В пресс-службе ГИБДД по Башкирии сообщили, что авария произошла рядом с остановкой общественного транспорта «Студеный ключ». Водитель «Приоры» с травмами различной степени тяжести доставлен в стационар.

На месте ДТП работают госавтоинспекторы. Подробности аварии уточняются. По данному факту начато разбирательство.

Напомним, в ГИБДД по республике автолюбителям рекомендуют воздержаться от дальних поездок из-за непогоды.