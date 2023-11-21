В Башкирии дороге Сибай-Акъяр требуется постоянный ремонт

20 ноября в рамках брифинга по вопросам безопасности и строительства дорог Башкирии специалисты обсудили несколько крупных объектов.

Фото №1 - В Башкирии дороге Сибай-Акъяр требуется постоянный ремонт

Среди них – дорога Сибай-Акъяр. Часть ремонтных работ будет завершена к концу ноября, так как благоустройство разбито на части. В 2023 и 2024 годах планируется завершить ремонт наиболее изношенных участков (это 54 км трассы).

В дальнейшем работа будет продолжена. Трасса Сибай-Акъяр считается высокоинтенсивной — здесь ездят грузовики. Дорога требует постоянного ремонта.

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