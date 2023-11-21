В Башкирии дороге Сибай-Акъяр требуется постоянный ремонт

20 ноября в рамках брифинга по вопросам безопасности и строительства дорог Башкирии специалисты обсудили несколько крупных объектов.

Среди них – дорога Сибай-Акъяр. Часть ремонтных работ будет завершена к концу ноября, так как благоустройство разбито на части. В 2023 и 2024 годах планируется завершить ремонт наиболее изношенных участков (это 54 км трассы).