В Уфе состоится Международная неделя бизнеса – 2023

На Международную неделю бизнеса в Уфу приедет на 30 процентов участников больше, чем в прошлом году. В том числе и немецкий экономист Райнер Хартманн примет участие в Международной неделе бизнеса в Уфе. Он больше 30 лет возглавлял представительство в России крупнейшего газового концерна Европы «Рургаз», учредитель немецкой торговой палаты и ассоциации европейского бизнеса.