В Уфе состоится Международная неделя бизнеса – 2023

На Международную неделю бизнеса в Уфу приедет на 30 процентов участников больше, чем в прошлом году. В том числе и немецкий экономист Райнер Хартманн примет участие в Международной неделе бизнеса в Уфе. Он больше 30 лет возглавлял представительство в России крупнейшего газового концерна Европы «Рургаз», учредитель немецкой торговой палаты и ассоциации европейского бизнеса.
На форуме «Международная неделя бизнеса – 2023» в Уфе, состоится гранд-сессия главных редакторов и руководителей направлений ведущих средств массовой информации России, Беларуси и Казахстана. На дискуссионной площадке будет обсуждаться будущее «четвертой власти», а также формирование положительного имиджа партнерства с Россией. Напомним, неделя бизнеса стартует 22 ноября.