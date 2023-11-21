На телеканале БСТ стартовали практические занятия для режиссеров

На телеканале БСТ стартовали 10-дневные практические занятия для режиссеров. Курс организован в целях повышения квалификации специалистов СМИ. Для опытных режиссеров представят новые тенденции выстраивания эфира и технические новшества, а новички будут постигать азы экранного искусства.
В начале декабря прошедшие обучение получат соответствующие удостоверения. Напомним, телерадиокомпания имеет бессрочную государственную лицензию на образовательную деятельность с правом подготовки и переподготовки кадров в соответствии с профстандартами России.