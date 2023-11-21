В Башкирии специалисты «Поезда помощи» обработали более 200 вопросов

Специалисты «Поезда помощи» проконсультировали больше 120 ветеранов и участников спецоперации, а также родных и близких добровольцев и мобилизованных. Приём прошел в Стерлитамаке. Туда обратились жители из Салавата и Ишимбая, а также близлежащих районов.
Специалисты обработали более 200 вопросов, больше половины которых удалось решить на месте. По проекту участники СВО могут бесплатно обратиться к юристам, нотариусам, представителям министерств и военного комиссариата. Следующий прием «Поезда помощи» пройдет первого декабря в Бирске.