В Башкирии специалисты «Поезда помощи» обработали более 200 вопросов

Специалисты «Поезда помощи» проконсультировали больше 120 ветеранов и участников спецоперации, а также родных и близких добровольцев и мобилизованных. Приём прошел в Стерлитамаке. Туда обратились жители из Салавата и Ишимбая, а также близлежащих районов.