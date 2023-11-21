В Башкирии беспроводные наушники стали причиной пожара

На улице Мустая Карима огнём охватило второй этаж жилого дома. Возгорание вспыхнуло из-за короткого замыкания наушников, которые были оставлены на зарядке. Из-за искр загорелось постельное бельё и кровать.

В момент пожара в доме находились родители и маленький ребёнок 9 лет. Две старшие дочки – 14 и 11 лет – находились в школе. Прибывшие пожарные оперативно справились с огнём. Пострадавших нет.