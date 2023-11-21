В Башкирии женщина провалилась в колодец и захлебнулась

Накануне днем экстренные службы получили информацию о несчастном случае, который произошел в деревне Манагаз Татышлинского района республики. Как выяснилось, в общий 10-метровый колодец упала женщина, 1981 года рождения.

По информации правоохранителей, тело женщины извлекли из ямы спустя 3.5 часа. Уточняется, что женщина упала и захлебнусь. По словам местных жителей, это далеко не первый трагический случай, связанный с падением в этот колодец: в прошлом году в нем погибли двое пожилых людей.