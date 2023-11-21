В Башкирии из-за непогоды увеличилось количество ДТП

В Туймазинском районе накануне поздним вечером произошло смертельное ДТП. 62-летний водитель «Лифана» ехал со стороны села Бишкураево по направлению к трассе М-5. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и съехал в кювет. В результате аварии машина перевернулась. Водитель скончался до приезда скорой помощи.

В Архангельском районе ночью сотрудники МЧС выехали в деревню Березовка, чтобы потушить грузовую «Газель». Когда огонь был ликвидирован, на пассажирском сиденье обнаружили тело мужчины. В обстоятельствах разбираются правоохранительные органы.

К слову, на дорогах республики сегодня скользко, что уже привело к авариям. На трассе М-5 под Уфой несколько минут назад столкнулись пять автомобилей. Грузовики «Скания» и «Мерседес», а также легковушки БМВ, «Лада Икс Рей». «Приору» попросту смяло, однако женщина-водитель выжила, её доставили в больницу. Пока что детали происшествия уточняются сотрудниками ГИБДД.