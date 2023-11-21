В Уфе военнослужащих проводили на передовую после отпуска

Военнослужащих после отпуска проводили на передовую. Всего почти полторы сотни солдат. Точка сбора и отправки традиционно была возле комплекса «Уфа-Арена». Башкирские мобилизованные были в республике две недели. 

Провожать приехали их друзья, а также члены семей. Возвращаясь на передовую, бойцы взяли посылки для сослуживцев, а также предметы, необходимые для выполнения служебных задач.

Мы пакуем те вещи, которые передают другие родственники нашим бойцам, поэтому отказать невозможно. Кто-то тушёнку, кто-то масло, кто-то вещи, кто-то тёплые носки, поэтому последние три дня я здесь собираю вещи других родственников и забираю с собой попутно.   

позывной «Фарит»

Не хочется уезжать, привык уже за эти десять дней тут. Не хочется уезжать, родных и детей своих оставлять, хочется с ними побыть подольше.  

позывной «Юзак»

Вице-премьер Ирек Сагитов передал слова напутствия и благодарности от главы республики, и пожелал, выполнив все поставленные задачи, вернуться домой. Башкортостан поддерживает участников СВО. Для подразделений регулярно отправляют гуманитарные конвои. Кроме того, большая поддержка оказывается членам семей солдат.

Фото №1 - В Уфе военнослужащих проводили на передовую после отпуска

Пожелать в первую очередь доехать до места выполнения задач, чтобы нормально пути следовали, чтобы ничего не случилось с учётом погодной обстановки. Туда когда уже приедут, чтобы достойно выполнили те боевые задачи, которые стоят перед нашими Вооружёнными силами Российской Федерации. Один за всех и все за одного. А мы, конечно же, республика и население – все будем помогать, потому то мы своих не бросаем. Мы всегда вместе. Мы едины, а когда мы едины – мы непобедимы.  

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии