В Уфе военнослужащих проводили на передовую после отпуска

Пожелать в первую очередь доехать до места выполнения задач, чтобы нормально пути следовали, чтобы ничего не случилось с учётом погодной обстановки. Туда когда уже приедут, чтобы достойно выполнили те боевые задачи, которые стоят перед нашими Вооружёнными силами Российской Федерации. Один за всех и все за одного. А мы, конечно же, республика и население – все будем помогать, потому то мы своих не бросаем. Мы всегда вместе. Мы едины, а когда мы едины – мы непобедимы.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан