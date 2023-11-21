В Уфе военнослужащих проводили на передовую после отпуска

Военнослужащих после отпуска проводили
на передовую. Всего почти полторы сотни солдат. Точка сбора и отправки
традиционно была возле комплекса «Уфа-Арена». Башкирские мобилизованные были в
республике две недели.
Провожать приехали их друзья, а также
члены семей. Возвращаясь на передовую, бойцы взяли посылки для сослуживцев, а
также предметы, необходимые для выполнения служебных задач.
Мы
пакуем те вещи, которые передают другие родственники нашим бойцам, поэтому
отказать невозможно. Кто-то тушёнку, кто-то масло, кто-то вещи, кто-то тёплые
носки, поэтому последние три дня я здесь собираю вещи других родственников и
забираю с собой попутно. позывной «Фарит»
Не
хочется уезжать, привык уже за эти десять дней тут. Не хочется уезжать, родных
и детей своих оставлять, хочется с ними побыть подольше. позывной «Юзак»
Вице-премьер Ирек Сагитов передал слова напутствия и
благодарности от главы республики, и пожелал, выполнив все поставленные задачи,
вернуться домой. Башкортостан поддерживает участников СВО. Для подразделений
регулярно отправляют гуманитарные конвои. Кроме того, большая поддержка
оказывается членам семей солдат.
Пожелать
в первую очередь доехать до места выполнения задач, чтобы нормально пути
следовали, чтобы ничего не случилось с учётом погодной обстановки. Туда когда
уже приедут, чтобы достойно выполнили те боевые задачи, которые стоят перед
нашими Вооружёнными силами Российской Федерации. Один за всех и все за одного.
А мы, конечно же, республика и население – все будем помогать, потому то мы
своих не бросаем. Мы всегда вместе. Мы едины, а когда мы едины – мы непобедимы.
Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан