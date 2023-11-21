В Башкирии в ФАПах возобновляют продажу необходимых лекарств

В районных ФАПах возобновили продажу необходимых лекарственных препаратов. Теперь сельчане могут купить медикаменты в местном пункте. Например, жители деревни Константиновка Кармаскалинского района могут воспользоваться этой услугой.

За прививкой не надо ехать в райцентр. В деревне есть свой ФАП. Он подключен к интернету, есть выход в республиканскую программу. Можно мгновенно получить или передать нужные сведения о любом пациенте по электронной медкарте. Это облегчает работу молодого специалиста, который приехал в Константиновку в прошлом году по программе «Земский фельдшер».

Молодой фельдшер может оказать неотложную медицинскую помощь, проконсультировать, сделать ЭКГ и забор крови, а также провести диспансеризацию и, если нужно, записать к врачу в Уфу. Кроме того, для удобства жителей в сентябре здесь организовали продажу лекарств. Это нововведение принесло большое облегчение местным жителям, поскольку раньше в ближайшую аптеку им приходилось ездить в райцентр. От простуды и давления, сердечные, желудочные, обезболивающие, в наличии самые востребованные препараты – их уже восемь тысяч наименований. Раз в неделю шкафчик с медикаментами пополняют.

В районе 41 ФАП, в 12 из них планируют возобновить продажу лекарств. Еще один – мобильный. Свой первый выездной прием бригада из трёх специалистов провела в апреле. Новую технику получили благодаря программе «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».

В районную больницу поступил новый видеоэндоскоп. Есть и специалист, умеющий работать с современным прибором. Динар Минигулов приехал сюда по программе «Земский доктор».