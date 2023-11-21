В Уфе впервые выступила с сольным концертом Диляра Идрисова

Оперная певица и народная артистка Башкортостана Диляра Идрисова впервые выступила с сольным концертом в Уфе. Вместе с пианистом Яковым Кацнельсоном они представили программу «Только Гендель». Для столичной публики солистка Башкирского и Нижегородского театров оперы и балета исполнила арии из опер Генделя «Геркулес», «Агриппина», «Юлий Цезарь», «Александр» и его оратории «Мессия».

Кроме того, прозвучали сюиты для клавесина в переложении для фортепиано. В зале собрались не только поклонники творчества Идрисовой, но и её наставники, деятели искусств, которые помнят, как Диляра делала первые шаги на сцене.